Теплоходы в Перми возобновили речные прогулки и регулярные рейсы Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

С понедельника, 5 мая, теплоходы «Москва-42» и «Москва-210» возобновили речные прогулки в Перми и начали курсировать по прежнему расписанию, об этом сообщили в Минтрансе региона.

Кроме того, сегодня возобновляется регулярное пригородное сообщение по маршруту «Пермь — Заречный — Пермь». Теплоход будет выполнять рейсы по понедельникам и четвергам.

Ознакомиться с расписанием и тарифами можно на официальном сайте Министерства транспорта, а также на сайте «Речной трамвайчик». Актуальная информация и возможные корректировки расписания доступны в группе ВКонтакте.

Напомним, с 3 мая в Перми, несмотря на неблагоприятные погодные условия, электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» возобновил речные прогулки по Каме. Однако, в связи с поднятием уровня воды временно посадка пассажиров осуществляется у причала № 1.

Также в минтрансе отмечали, что электросудно компании «ВодоходЪ» с 5 мая также начнёт курсировать по маршруту Пермь—Закамск. В течение мая «ЭкоходЪ 2» будет совершать рейсы до Закамска с понедельника по четверг.

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