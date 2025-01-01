В Прикамье водители автобусов пожаловались на невыплату компенсаций за работу в праздники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае водители автобусов компании «РТ-Лайн» обратились в региональную Гострудинспекцию с жалобой на невыплату компенсаций за переработку и работу в праздничные дни в период новогодних каникул.

Проверка полученной информации подтвердила факт некорректного расчёта заработной платы. В адрес работодателя было вынесено официальное предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.

«В результате принятых инспекцией мер работодателем произведён перерасчёт заработной платы: 2 водителям автобуса начислены полагающиеся выплаты в общей сумме более 60 тыс. руб.», — прокомментировала ситуацию заместитель руководителя Гострудинспекции в Пермском крае по правовым вопросам Ирина Зройчикова.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в адрес Государственной инспекции труда Пермского края поступили жалобы от сотрудников сети аптек «Планета здоровья» относительно ущемления их трудовых прав.

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