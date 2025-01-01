Работники пермской сети аптек пожаловались на нарушение трудовых прав Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В адрес Государственной инспекции труда Пермского края поступают жалобы от сотрудников сети аптек «Планета здоровья» относительно ущемления их трудовых прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в Индустриальном районе Перми в одной из аптек руководство ООО «ЧИП» неправомерно удерживало из зарплаты сотрудника излишне выплаченные средства при расторжении трудового договора. По результатам рассмотрения административного дела Гострудинспекцией было принято решение о привлечении директора организации к административной ответственности. Он был оштрафован на 10 тыс. руб.

В текущем году в Инспекцию также поступила жалоба от работника аптеки «Планета здоровья», находящейся в Московской области (ООО «Реон»), в связи с невыдачей трудовой книжки при увольнении. Кроме того, в настоящее время на рассмотрении Инспекции находятся ещё два обращения от сотрудников аптек «Планета здоровья» (ООО «Космос» (Киров) и ООО «Радника» (Пермь), касающиеся невыдачи трудовой книжки и отказа в оплате учебного отпуска соответственно.

«В настоящий момент проводится проверка достоверности предоставленной информации», — сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по правовым вопросам) Ирина Зройчикова.

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