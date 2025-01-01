В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Сергея Мизёва Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне СВО 19 декабря 2024 года при исполнении служебных обязанностей погиб Сергей Мизёв, уроженец д. Кышка в Пермском крае. Об этом сообщил глава Кочёвского округа Александр Юркин.

Сергею Мизёву было 49 лет.

Церемония прощания и гражданская панихида пройдут 5 мая 2025 года. Отпевание состоится с 13:00 до 13:30, а прощальная церемония с отданием почестей погибшему военнослужащему— с 13:30 до 14:00 в помещении клуба д. Кышка.

«Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою», — написал Юркин на своей странице ВКонтакте.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне СВО погиб житель Сивинского муниципального округа Пермского края Расул Сулейманов. Ему было 18 лет. Похоронят молодого человека 6 мая.

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