В Прикамье простятся с погибшим на СВО 18-летним Расулом Сулеймановым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Сивинского муниципального округа

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Сивинского муниципального округа Пермского края Расул Сулейманов. Об этом с прискорбием сообщили в местной администрации и принесли искренние соболезнования родным и близким павшего воина.

Отмечается, что военнослужащий погиб ещё 25 декабря 2024 года, ему было 18 лет.

Прощание с Расулом Сулеймановым состоится 6 мая 2025 года с 11:00. Траурный митинг начнётся в 11:30 в Сивинском центре культуры и досуга (ул. Советская, 4).

Ранее сообщалось, что 7 мая в с. Ошиб Кудымкарского муниципального округа похоронят 31-летнего местного жителя Александра Лесникова. Он тоже погиб на СВО, где служил командиром 2-го огнемётного отделения огнеметного взвода. Бойца не стало более года назад.

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