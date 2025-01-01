В Прикамье простятся с погибшим год назад на СВО Александром Лесниковым
Во время спецоперации на территории Украины погиб 31-летний житель с. Ошиб Кудымкарского муниципального округа Александр Лесников. Об этом сообщает газета «Парма-Новости» со ссылкой на родственников погибшего.
Военнослужащий был убит ещё 20 апреля прошлого года, выполняя боевое задание в ходе оборонительных действий. На СВО он служил командиром 2-го огнемётного отделения огнеметного взвода. Обстоятельства его гибели не уточняются.
Прощание с погибшим бойцом пройдёт 7 мая в 12:00 в с. Ошиб (ул. Центральная, 3).
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб житель Очёрского муниципального округа Павел Бояршинов 1981 г.р. В декабре 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на спецоперацию, а 29 сентября 2024 года был убит. У мужчины осталась семья. Его похоронят 5 мая.
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