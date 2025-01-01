В Пермском крае простятся с погибшим на СВО пекарем из Очёра Павлу Бояршинову было 43 года Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Очёрского МО

В зоне СВО погиб житель Очёрского МО Прикамья Павл Бояршинов, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близкие военнослужащего.

С глубоким прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка, Бояршинова Павла Васильевича, 1981 года рождения, который пал смертью храбрых 29 сентября 2024 года в ходе специальной военной операции.

Павел родился в 1981 году в деревне Лужково, Очерского района. По достижении совершеннолетия он был призван в ряды Вооруженных Сил. За время службы освоил специальности, связанные с обслуживанием техники, став мотористом и электромонтёром. Демобилизовался в звании младшего сержанта и вернулся в родные края.

Здесь он создал семью, в которой родились дети. Трудился пекарем в компании «Хлеб».

В декабре 2023 года, имея за плечами армейский опыт, Павел Васильевич заключил контракт с Министерством Обороны и отправился в зону проведения СВО для выполнения боевых задач.

29 сентября 2024 года, при исполнении воинского долга, Павел Бояршинов погиб.

Церемония прощания с бойцом состоится 5 мая. Отпевание пройдёт в 11:00 в Михайло-Архангельской церкви. Гражданская панихида и прощание состоятся в 12:00 и 12:30 соответственно в Центральном доме культуры по адресу: Очёр, ул. Коммунистическая, 6.

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