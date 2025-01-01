В Перми завершился ремонт уникального остановочного павильона на «Биомеде» Поделиться Твитнуть

В муниципальном учреждении «Гортранс» проинформировали о том, что завершился ремонт остановочного павильона на НПО «Биомед» в Перми. Он отличается своеобразным архитектурным решением и обладает значительной вместительностью.

Власти приняли решение не менять данную остановку на стандартную и провели её ремонт. Помимо восстановления несущей конструкции, подрядная организация выполнила роспись стен остановочного комплекса. Теперь на её стенах изображены модели автобусов, которые ранее курсировали по данному маршруту — такие как ЛиАЗ-158, Ikarus 260, Gräf&Stift, а также современные модели общественного транспорта.

Ранее в дептрансе распространили видео о ходе работ на объекте.

Стоит отметить, что ранее оригинальное оформление получил остановочный пункт, расположенный на трамвайной остановке «Станция Пермь II». Его дизайн был приурочен к 95-летию пермского трамвая и воссоздает облик привокзальной площади середины XX века.

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