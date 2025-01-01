В Перми показали процесс ремонта уникального остановочного павильона Поделиться Твитнуть

Уникальный остановочный павильон, расположенный возле НПО «Биомед» в Перми, решили сохранить, не заменяя на стандартную конструкцию, и обновить, об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

В рамках работ по восстановлению, помимо замены устаревших элементов, запланировано художественное оформление, посвященное истории общественного транспорта Перми.

В дептрансе распространили видео о ходе работ на объекте.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в течение ближайших трёх лет на региональных дорогах Пермского края планируют обустроить 66 остановочных пунктов общественного транспорта. В 2024 году было обустроено 72 пункта и построены 15 новых остановок на региональных дорогах в 16 округах. В текущем году запланирована установка 17 павильонов и строительство шести новых остановок в Александровском, Гайнском, Губахинском, Добрянском, Кизеловском, Октябрьском, Оханском, Очёрском, Частинском и Юсьвинском округах.

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