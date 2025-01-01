В течение трёх лет в Пермском крае обустроят 66 остановок на региональных дорогах На муниципальных в 2025 году обустроят 67 пунктов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В течение ближайших трёх лет на региональных дорогах Пермского края планируют обустроить 66 остановочных пунктов общественного транспорта. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры 15 апреля рассказал министр транспорта Сергей Вешняков.

По его словам, в 2024 году было обустроено 72 пункта и построены 15 новых остановок на региональных дорогах в 16 округах. В текущем году запланирована установка 17 павильонов и строительство шести новых остановок в Александровском, Гайнском, Губахинском, Добрянском, Кизеловском, Октябрьском, Оханском, Очёрском, Частинском и Юсьвинском округах.

На средства субсидии из регионального бюджета в прошлом году было обустроено 67 остановочных пунктов на муниципальных дорогах в 13 округах. В этом году планируется обустроить столько же пунктов с установкой новых павильонов в Верещагинском, Горнозаводском, Губахинском, Добрянском, Кишертском, Лысьвенском, Нытвенском, Ординском, Осинском, Оханском, Очёрском, Пермском, Соликамском, Суксунском и Чернушинском округах.

Как отметил министр, перечень остановок, где планируется обустройство, формируется ведомством на основании осмотров автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, поступивших обращений граждан и депутатских запросов.

«Перечень, который сформирован из 133 остановок, уже обеспечен финансированием. Ежегодно поступают десятки обращений, не все в него попадают — где-то нет экономической целесообразности, где-то нет технической возможности и т.д. Поэтому перечень неполный. Каждый раз, когда поступают обращения, рассматриваем в первую очередь техническую и экономическую возможность», — добавил Вешняков.

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