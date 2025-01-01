В Прикамье под угрозой подтопления оказались Яйва, Чусовой, Усьва Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пермский центр гидрометеорологии предупреждает о возможном ухудшении гидрологической обстановки в ряде населенных пунктов Прикамья из-за интенсивных дождей.

С 3 по 5 мая риск подтоплений наиболее велик в Александровске, Яйве, Чусовом и Усьве. Существует вероятность частичного затопления дворовых территорий, жилых домов, промышленных зданий, а также участков дорог, находящихся в низинах.

В субботу, 3 мая, метеорологи прогнозируют сильные дожди, не исключены грозы. Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 8-13 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха составит +9…+14 градусов, в северных районах — до +4 градусов.

Ранее власти Чусовского округа сообщили, что в зону возможного затопления попали участки домовладений, расположенные на улицах Решетникова, Усьвинская и Вильвенская в Чусовом. В общей сложности это 32 дома. Людям рекомендовали создать резерв питьевой воды в бутылках и продуктов длительного хранения на случай, если придётся автономно существовать на затопленной территории; также необходимо надежно закрепить все предметы, которые могут плавать и находятся на улице, либо перенести их в хозяйственные постройки. Следует закрыть все окна и двери, при наличии времени – дополнительно укрепить их снаружи досками. Важно обезопасить электроприборы и проводку от попадания воды. По возможности, надо переместить ценные вещи и предметы на верхние этажи или чердак, а домашних животных выпустить из помещений и отвязать собак.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.