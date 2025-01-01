В Чусовском округе Прикамья в зоне подтопления оказались 32 дома Введён режим повышенной готовности Поделиться Твитнуть

В связи с неблагоприятными погодными условиями, обусловленными непрекращающимися осадками, которые привели к значительному подъёму уровня воды, на территории Чусовского муниципального округа Пермского края введён режим повышенной готовности. В зону возможного затопления попали участки домовладений, расположенные на улицах Решетникова, Усьвинская и Вильвенская в Чусовом. В общей сложности это 32 дома. Об этом сообщили местные власти.

В администрации напомнили жителям округа о необходимых действиях в случае угрозы подтопления или затопления паводковыми водами.

Людям рекомендовали создать резерв питьевой воды в бутылках и продуктов длительного хранения на случай, если придётся автономно существовать на затопленной территории; также необходимо надежно закрепить все предметы, которые могут плавать и находятся на улице, либо перенести их в хозяйственные постройки. Следует закрыть все окна и двери, при наличии времени – дополнительно укрепить их снаружи досками. Важно обезопасить электроприборы и проводку от попадания воды. По возможности, надо переместить ценные вещи и предметы на верхние этажи или чердак, а домашних животных выпустить из помещений и отвязать собак.

Людям рекомендуется подготовить имеющиеся плавательные средства, а при их отсутствии – изготовить их из подручных материалов, таких как пустые бочки, бревна, доски и автомобильные камеры.

При получении предупреждения об эвакуации необходимо отключить подачу газа, воды и электроэнергии, погасить огонь в печи; подготовить теплую одежду, сапоги, одеяла, деньги, а также упаковать документы в водонепроницаемый пакет; собрать запас еды на три дня, не забыть про аптечку с необходимыми лекарствами и в установленном порядке покинуть опасную зону возможного затопления, проследовав в безопасный район.

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