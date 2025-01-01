Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские экоактивисты спасли около 10 тысяч мигрирующих жаб Проблемы миграции земноводных обсудит Общественная палата Поделиться Твитнуть

Надежда Баглей

Пермская экоактивистка Надежда Баглей на своей страничке ВКонтакте подвела итоги экологической акции, вызвавшей широкий общественный резонанс.

За неделю, во время которой проходила миграция серых жаб на Липовой горе, силами волонтёров было перенесено из мест зимовки к месту размножения почти 10 тыс. особей. В акции приняли участие около 100 добровольцев, которые пришли помочь жабам преодолеть сложные препятствия: автодорогу и забор предприятия «Биомед».

Активисты вели точный учёт спасённых земноводных: 9491 жаба была спасена и отправлена в безопасное путешествие к Жабьему озеру. «В этом году погибших жаб — единицы, в отличие от сотен в прошлые годы», — пишет Надежда Баглей.

Экологические патрули вернутся на Липовую гору после наступления тепла, чтобы проверить, закончилась ли миграция.

Вместе со сторонниками экологической повестки в Общественной палате Пермского края активисты запланировали на площадке палаты круглый стол, чтобы обсудить вопросы сохранения популяции жаб. Будет обсуждаться перенос забора «Биомеда» за озеро и организация автопарковки на новое место, а также возможность перекрытия движения автомобилей на время миграции жаб.

Надежда Баглей напоминает, что жабы — чрезвычайно полезные для экосистемы и сельского хозяйства животные. Число видов, поедаемых лягушками и жабами, в два-три раза выше, чем у птиц. Амфибии не брезгуют насекомыми с неприятным запахом и вкусом, от которых отказываются птицы. Лучше птиц жабы ловят насекомых, окраска которых сливается с фоном; охотятся ночью, когда птицы спят, и поедают вредителей, ведущих ночной образ жизни: бабочек-совок, молей, гусениц, слизней, личинок колорадского жука, комаров и клещей.

Во время экологической акции состоялось несколько необычных событий, в том числе экологические экскурсии по долине Егошихи и «Концерт для жаб».





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