Экоактивисты призывают волонтёров спасать пермских жаб Миграция амфибий продлится неделю Поделиться Твитнуть

Фото: Надежда Баглей

Известная экоактивистка Надежда Баглей призывает неравнодушных пермяков принять участие в спасении жаб, которые мигрируют к Жабьему озеру на территории НПО «Биомед».

«Жабы из леса пытаются добраться до Жабьего озера на Егошихе, но на их пути стоит бетонный забор предприятия «Биомед», – пишет активистка в социальных сетях. – В заборе есть несколько щелей, но пока жабы их найдут, их сто раз успевают раздавить на дороге и на парковке. Предупреждающий знак стоит, но отдыхающие его не видят. Парадокс в том, что в уничтожении бедных жаб участвуют любители природы, которые едут на экотропу «Липовая гора» на автомобилях».

Надежда Баглей организовала «Жабьи патрули», которые, сменяя друг друга, дежурят на парковке у начала экотропы с яркими плакатами, предупреждающими автомобилистов. Увидев жаб, волонтёры их аккуратно ловят и переносят к щелям в заборе НПО «Биомед».

Миграция жаб началась 21 апреля и продлится примерно неделю.

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