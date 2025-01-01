Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт концерт для жаб Экоактивисты призывают открыть проход к Жабьему озеру Поделиться Твитнуть

Фото: Wikipedia

В воскресенье, 27 апреля, в секретном месте в районе Липовой горы состоится камерный концерт для тех, кто помогает спасти жаб в период миграции, а также тех, кто готов поддержать экоактивистов материально.

«Новый компаньон» уже писал о проблеме с мигрирующими жабами, на пути которых встало бетонное ограждение территории НПО «Биомед». По инициативе керамистки Анастасии Стэфа (мастерская Leonardo) экоактивисты постараются «продвинуть» ситуацию с помощью необычного события — концерта для жаб.

Благотворительное событие начнётся 27 апреля в 14:00. Место неизвестно: поскольку программа рассчитана на небольшую аудиторию, организаторы вышлют координаты точки сбора лично каждому донатору. Необходимо написать в соответствующей группе ВКонтакте «Хочу на концерт для жаб», перечислить 300 руб. (стоимость билета), и после этого желающим будут сообщены все детали. Волонтёры, которые дежурят на миграционном пути жаб и транспортируют их к Жабьему озеру, посещают событие бесплатно.

Программа начнётся с прогулки-экскурсии вдоль речки Егошихи в сопровождении экоактивистки Надежды Баглей. Обещано много интересной информации о реке и её обитателях. Участникам рекомендуется взять с собой перчатки и ведёрки, потому что встреченные экскурсантами жабы будут эвакуироваться.

После часовой экскурсии состоится чаепитие и концерт пермских музыкантов во главе с Алёной Даниловой (флейта).

Все собранные средства поступят в фонд пермского «Сада соловьёв». Если кто-то захочет сделать пожертвование, но не хочет идти на концерт, он может обменять свой билет на подарочный купон на изделие керамической мастерской Leonardo.

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