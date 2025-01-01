Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми снова заработал Речной вокзал Прогнозируемый пассажиропоток водного транспорта на 2025 год — более 30 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Речной вокзал в Перми спустя годы снова принимает пассажиров. Об этом сообщает в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В обновлённом Речном вокзале работают кассы, стойка регистрации, зона ожидания, кафе и гардероб. В будущем появятся камеры хранения. Создана удобная текстовая навигация, на табло публикуется актуальное расписание движения речных судов.

Первым посетителям празднично украшенного Речного вокзала вручали маленькие сувениры, на палубе теплохода «Владимир Маяковский» состоялось театрализованное представление, которое можно было посмотреть с набережной, исторический парк «Россия — моя история» подготовил к началу навигации на Каме тематическую выставку.

Как уже сообщал «Новый компаньон», 1 мая в Пермском крае начинается речная навигация. По прогнозам Министерства транспорта Пермского края, пассажиропоток может составить более 30 тыс. человек.

Новинка сезона — рейсы на легендарном скоростном судне «Метеор-120Р» в Сарапул (восемь часов с прохождением шлюза Воткинской ГЭС). Маршрут стал частью федерального проекта «Речные магистрали». С пересадками на другие скоростные суда можно будет совершить речное путешествие до Казани и Нижнего Новгорода.

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