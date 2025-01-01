Из Перми в Сарапул по Каме запустят легендарный «Метеор 120Р» Он будет курсировать с июня по август Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство транспорта Пермского края

С 1 мая в Прикамье стартует речная навигация, во время которой планируется запустить рейсы из Перми в Сарапул на легендарном «Метеоре-120Р». Об этом на заседании краевого правительства сообщил глава регионального Минтранса Сергей Вешняков.

Планируется, что скоростное водное судно на подводных крыльях сможет доставлять пассажиров из Перми в Удмуртию за 8 часов, преодолевая расстояние в 400 км. Путь в Сарапул будет проходить через Чайковский шлюз. Этот маршрут — часть межрегионального маршрута Пермь—Казань—Нижний Новгород, который был создан в рамках федерального проекта «Речные магистрали».

Из презентации Сергея Вешнякова

«На этот сезон мы запланировали пять рейсов, в которые можно будет отправиться с июня по август. На борту пассажиров будут ждать комфортные условия, а в самом Сарапуле — тематические экскурсии», — рассказал Вешняков.

С расписанием и стоимостью билетов можно будет ознакомиться на сайте краевого минтранса и в соцсетях министерства.

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