Глава минтранса Прикамья рассказал о направлениях пассажирской навигации Она открывается 1 мая Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

На заседании регионального правительства глава минтраса Прикамья Сергей Вешняков рассказал о развитии водного транспорта в Пермском крае. В этом году навигация начнётся 1 мая.

По словам чиновника, с понедельника по четверг по будням по маршруту Пермь—Закамск—Краснокамск запустят электросудно «Экоход». В мае оно будет ходить от Речного вокзала на набережной до Закамска (около 18 км), а с июня маршрут продлят до Краснокамска (расстояние от Перми — 45 км).

Из доклада Сергея Вешнякова

Цена билета до Закамска составит 450 руб., а до Краснокамска 1125 руб.

Также жителям и гостям краевой столицы будут доступны ежедневные прогулочные рейсы. По прогнозам, пассажиропоток на этом направлении может превысить 30 тыс. человек.

В этом сезоне продолжится субсидирование четырёх социально значимых пригородных маршрутов, где нет круглогодичного альтернативного транспорта.

Кроме того, власти планируют восстановить три «крылатых» водных судна — двух «Метеоров» и одного «Восхода». По данным Вешнякова, к 2027 году они будут курсировать до Чайковского.

Из доклада Сергея Вешнякова

Как ранее писал «Новый компаньон», в Перми 1 мая вновь начнёт работать Речной вокзал: спустя 20 лет он снова начнёт принимать пассажиров. На первом этаже будут уютные залы ожидания, кафе и кассы. За безопасностью будет следить охрана. В то же время в здании сохранится музей «Россия — моя история».

Напомним, в этом сезоне планируется также запустить рейсы из Перми в Сарапул на легендарном «Метеоре-120Р». Этот маршрут — часть межрегионального маршрута Пермь—Казань—Нижний Новгород, который был создан в рамках федерального проекта «Речные магистрали». Скоростное водное судно на подводных крыльях сможет доставлять пассажиров из Перми в Удмуртию за 8 часов, преодолевая расстояние в 400 км. Путь в Сарапул будет проходить через Чайковский шлюз.

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