В Перми 1 мая откроют зал ожидания на Речном вокзале В этот же день начнётся навигация по Каме Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

На заседании правительства Пермского края глава регионального минтранса Сергей Вешняков сообщил, что завтра, 1 мая, запланировано торжественное открытие зала ожидания в Речном вокзале.

По словам чиновника, ожидаемый пассажиропоток составил более 200 тыс. человек.

Кроме зала ожидания, в здании откроют кафе, кассы и офисы. Там будет работать гардероб и зона хранения багажа.

В этот же день планируется открыть навигацию по Каме.

Отметим, здание Речного вокзала на набережной было построено в 1940 году. В советское время оно использовалось по прямому назначению, а в 1990-е там размещались различные объекты торговли. Позже находился Музей современного искусства PERMM, затем здание пришлось реконструировать.

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