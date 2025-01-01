Алёна Бронникова Улицу в центре Перми перекроют на несколько дней Причина – устройство инженерных коммуникаций Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В мае на несколько дней в Перми закроют движение всех видов транспортных средств по ул. Окулова — на участке от ул. Попова до ул. Осинской. Соответствующее распоряжение опубликовало региональное министерство транспорта.

Движение будет ограничено в течение двух периодов: с 00:00 17 мая до 06:00 19 мая и с 00:00 24 мая до 06:00 26 мая.

Как указано в документе, перекрытие связано с проведением монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций. Работы выполнит строительная компания «ТехСтрой». Минтрансу поручено проинформировать водителей о возможных маршрутах объезда.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 30 апреля и 1 мая в связи с проведением эстафеты ограничат движение для всех видов транспорта по центральным улицам Перми. Кроме того, 1 мая изменятся схема и график движения общественного транспорта. Работа некоторых автобусов и трамваев будет продлена.

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