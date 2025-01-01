Алина Наумова В Перми ограничат движение по центральным улицам 30 апреля и 1 мая В городе пройдёт эстафета Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В среду, 30 апреля, и в четверг, 1 мая, в Перми временно перекроют для движения транспорта несколько улиц в центре города.

По информации краевого минтранса, в среду, 30 апреля, с 19:00 до 17:00 будет ограничено движение автомобилей на Комсомольском проспекте (по обеим сторонам от ул. Пушкина до дома № 67 по Комсомольскому проспекту) и ул. Краснова (от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта).





1 мая с 11:45 до 17:00 будет прекращено движение транспорта на Комсомольском проспекте (по обеим сторонам от ул. Пушкина до дома № 67 по Комсомольскому проспекту), улицах Краснова (от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда»), Революции (от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»), Швецова (от Комсомольского проспекта до ул. Газеты "Звезда"), Глеба Успенского (от ул. Пионерской до Комсомольского проспекта), Тимирязева (от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда»), 1-й Красноармейской (от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда»), Полины Осипенко (от ул. Пионерской до ул. Газеты «Звезда»).





Как сообщает ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края", перекрытия дорог вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении Первомайской легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Звезда».





В министерстве дорог и транспорта просят автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием и заранее спланировать маршрут поездок.

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