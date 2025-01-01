В Перми 1 мая изменится схема и график движения общественного транспорта Работа некоторых автобусов и трамваев будет продлена Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В связи с праздничными мероприятиями 1 мая схема движения городского транспорта в Перми претерпит изменения, сообщили в дептрансе краевого центра.

С 11:45 до 16:30 движение будет ограничено на Комсомольском проспекте, на участке от Комсомольской площади до ул. Пушкина.

Автобус №11 временно изменит свой маршрут и будет следовать по ул. Ленина.

Маршруты №19, 45, 59 и 74 будут объезжать закрытый участок по ул. Куйбышева.

Автобусы №1, 36, 51, 67 и 81 будут двигаться по улицам Пушкина и Сибирской.

Конечная остановка автобуса №50 будет перенесена к Комсомольской площади.

Автобус №60 будет курсировать только до ПНИПУ.

Маршрут автобуса №13 будет проходить по ул. Белинского в обоих направлениях.

После завершения праздничного салюта жители смогут вернуться домой на общественном транспорте.

Работа ряда автобусных маршрутов будет продлена. Дополнительные рейсы после 23:30 будут организованы для автобусов №3, 6, 15, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 60, 67, 72, 74, 77, 81, а также трамваев №4 и 7.

Кроме того, в 23:20 от станции Пермь II (в 23:27 от станции Пермь I) отправится электропоезд по кольцевому маршруту, который позволит добраться до Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, а также до комплекса ППИ.

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