Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские операторы водного туризма в новом сезоне подготовили уникальные тематические маршруты Круизным путешественникам предложат гастрономические туры и экскурсию на игрушечную фабрику Поделиться Твитнуть

фото: презентация компании "ВолгаWolga"

На заседании правительства Пермского края 30 апреля министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина рассказала об уникальных маршрутах, которые туроператоры региона подготовили на сезон-2025 для круизных туристов.

Среди таких предложений — трёхдневные круизы из Перми в Усолье, Чердынь и Красновишерск с содержательными экскурсиями.

Турфирма «Белый камень» предлагает маршрут выходного дня Пермь—Краснокамск на электрокатамаране «Экоход-2» с экскурсией в сфере промышленного туризма — на фабрику деревянной игрушки.

Компания «Кама-Трэвел» предлагает гастрономические туры, арт-путешествия и кинокруизы в рамках водных путешествий в города Пермского края.

Теплоходная компания «ВолгаWolga» в сезоне-2025 разработала для туристов фирменные экскурсионные туры с показом этнической коллекции одежды и национальными коми-пермяцкими угощениями. «Новый компаньон» уже сообщал, что круизные теплоходы этой компании раскрашены в коми-пермяцком стиле.

С инициативами в сфере круизного туризма выступают не только туроператоры. Так, администрация Еловского района одержала победу в третьем полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства» 2024 года с проектом, в рамках которого при покупке билетов на речные круизы туристы сразу определяют тематическое направление своего путешествия: культурно-историческое, духовное, творческое, экологическое — и организатор путешествия заранее прорабатывает с муниципалитетами возможность предоставления туристических услуг по выбранным направлениям, вовлекая в работу ремесленников, фермеров, сотрудников учреждений культуры, муниципальных кураторов, творческие коллективы муниципалитетов. Инициативная группа подала проект на конкурс Фонда грантов губернатора Пермского края.

Ещё одна инициатива, связанная с круизным туризмом, принадлежит Пермскому отделению Российского географического общества и студентам ПГНИУ. Ребята работают над проектом развития старинного села Таман в Березниковском округе как туристической дестинации в связке с селом Пыскор — первой столицей Строгановых на Урале.

Ранее «Новый компаньон» сообщил, что для водных туристов с 1 мая заработает зал ожидания на Речном вокзале.





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