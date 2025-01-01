Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская компания «ВолгаWolga» увеличивает количество судов Круизный оператор раскрасил пассажирские суда в коми-пермяцком стиле Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 30 апреля руководитель круизной компании «ВолгаWolga» Леонид Марков при обсуждении развития водного туризма сообщил, что компания зарегистрировала новый бренд — «Семь портов Пермского края» (по образцу популярного маршрута «Семь жемчужин Татарстана»). В новый круизный маршрут вошли Чайковский, Пермь, Соликамск, Березники, Оса, Хохловка и Усть-Качка.

По словам руководителя «ВолгаWolga», в прошлом году компания увеличила флот, купив трёхпалубный теплоход. В настоящее время в распоряжении «ВолгаWolga» три собственных теплохода — два трёхпалубных и четырёхпалубный, и ещё три судна в аренде. Леонид Марков сообщил, что в планах круизного оператора — приобретение двухпалубных судов с осадкой не более 2 м, чтобы увеличить количество круизов по малым рекам и тем самым существенно расширить географию предлагаемых путешествий.

В год 100-летия Коми-Пермяцкого округа все теплоходы, находящиеся в распоряжении «ВолгаWolga», как собственные, так и арендованные, были раскрашены в коми-пермяцком стиле с изображением животных национального охотничьего календаря — зайца, медведя и утки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.