Алёна Бронникова Прикамье подписало восемь предварительных контрактов на бизнес-миссии в Саудовской Аравии и Бахрейне Королевства планируют ответный визит делегаций Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Прикамье подвели итоги бизнес-миссии в королевствах Саудовская Аравия и Бахрейн, которая состоялась в апреле. Доклад представил министр промышленности и торговли региона Алексей Чибисов на заседании краевого правительства.

Участники бизнес-делегации от Пермского края провели 42 встречи. В рамках состоявшихся переговоров было подписано 8 предварительных контрактов и соглашение о неразглашении. По словам министра, это говорит о дальнейшей готовности принимающей стороны взаимодействовать с пермскими предприятиями. В Саудовской Аравии проходили также встречи с представителями правительства королевства.

«В ходе переговоров арабская сторона передала нам 155 технологических задач стратегического характера, которые требуют решения в Саудовской Аравии. И в настоящее время правительство Пермского края совместно с предприятиями, входящими в промышленную кооперацию, отрабатывают эти технологические задачи, чтобы дать свои предложения по их внедрению в Саудовской Аравии, соответственно, по экспорту нашей продукции на полуостров», — добавил Чибисов.

В данный момент ведётся работа по сформулированным обоими королевствами вопросам и подготовка к их визиту в Прикамье. Также в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдёт 7-10 июля, планируется продолжить переговоры и расширить количество участников-предприятий региона.

Как писал ранее «Новый компаньон», бизнес-миссия состоялась в апреле. Все стороны выразили готовность к сотрудничеству в нефтегазовой сфере, экспорте, развитии промкооперации. Делегации королевств Саудовская Аравия и Бахрейн нанесут Пермскому краю ответные визиты, чтобы на месте ознакомиться с потенциалом и технологиями промышленных предприятий региона и возможностями образования.

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