Пермский край обсудил перспективы сотрудничества с Саудовской Аравией и Бахрейном Речь шла о взаимодействии в нефтегазовой сфере, экспорте и развитии промкооперации Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Делегация Пермского края во главе с губернатором региона Дмитрием Махониным приняла участие в бизнес-миссии в королевствах Саудовская Аравия и Бахрейн. Итогом рабочих встреч и переговоров стала готовность сторон к сотрудничеству в ряде сфер.

Во время рабочего визита члены делегации, в которую вошли также представители предприятий нефтегазовой и химической отраслей и ИТ-компаний, посетили Центр по развитию промышленности Саудовской Аравии, Энергетический парк имени короля Салмана (СПАРК). Также Пермский край представил потенциал региона одной из крупнейших организаций в Королевстве, занимающейся, в том числе, оказанием услуг в области нефти, газа и трубопроводов, — компании MASOG Khobar и заместителю министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Ахмеду Аль-Захрани.

В частности, внимание было акцентировано на том, что Прикамье сегодня — один из лидеров в области энергетического машиностроения и топливно-энергетического комплекса, обладающих технологиями развития «зелёной энергетики». Также речь шла о производстве химической продукции, машиностроении, двигателестроении, научно-технологических компетенциях и возможностях сотрудничества в сфере образования.

В Бахрейне делегация Пермского края провела рабочую встречу с министром нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн господином Мохаммедом бен Мубараком бен Даина, генеральным директором Bapco Refining доктором Абдулрахманом Джавахери, генеральным директором Bapco Upstream Иоганом Пленингером и с представителями Торгово-промышленной палаты Бахрейна.

Все стороны выразили готовность к сотрудничеству в нефтегазовой сфере, экспорте, развитии промкооперации. Ожидается, что делегации королевств Саудовская Аравия и Бахрейн нанесут Пермскому краю ответные визиты, чтобы на месте познакомиться с потенциалом и технологиями промышленных предприятий региона, возможностями образования.

Добавим, что на сегодняшний день партнёрами Прикамья являются более 100 стран. По итогам участия в международных форумах и бизнес-миссиях за три года объём экспортных контрактов пермских предприятий-участников кооперации составил порядка 38 млрд руб.

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