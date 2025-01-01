В Перми спустили на воду ледокол «Портовый-3» Он обеспечивает проводку судов в условиях льда на коротких дистанциях Поделиться Твитнуть

фото "Пермская судоверфь"

На «Пермской судоверфи» состоялся спуск на воду ледокольного буксира «Портовый-3», построенного по проекту Р-47. Информация об этом была предоставлена представителями верфи, которые также поделились видеозаписью события.

Основные параметры судна: длина 30 м, ширина — 8,7 м, высота борта — 3 м. Буксир способен достигать скорости 18,3 км/ч.

Предназначение данного судна — выполнение работ в акваториях речных портов, на переправах, в заводских зонах, а также обеспечение проводки судов в условиях льда на коротких дистанциях.

Ранее сообщалось, что перед открытием навигации «Пермская судоверфь» (ПСВ) начала спускать на воду модульные причалы и суда, прошедшие плановый ремонт в межсезонье. Так, в ПСВ показали уже спущенный на воду танкер типа RT18 «Владимир Недорезов». Судно было построено в 2014 году на Ярославском заводе и предназначено для транспортировки нефтеналивных грузов.

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