«Пермская судоверфь» спустила на воду танкер «Владимир Недорезов» Поделиться Твитнуть

фото: Пермская судоверфь

Перед открытием навигации «Пермская судоверфь» (ПСВ) начала спускать на воду модульные причалы и суда, прошедшие плановый ремонт в межсезонье.

Так, в ПСВ показали уже спущенный на воду танкер типа RT18 «Владимир Недорезов». Судно было построено в 2014 году на Ярославском заводе и предназначено для транспортировки нефтеналивных грузов.

Танкер имеет следующие характеристики: длина 61,29 м, ширина 10,42 м, максимальная высота борта 2,6 м, осадка 2,2 м, доковый вес 520 т.

Напомним, возобновление работы «Пермской судоверфи» состоялось в 2021 году. Учредителями предприятия являются АО «Фонд развития пермского края» и ООО «Эмпериум». Производственные мощности позволяют реализовывать проекты по строительству различных типов судов, включая грузовые, пассажирские, суда специального назначения, вспомогательные суда и плавучие объекты. ПСВ осуществляет полный цикл строительства судна, от разработки проекта до сборки, установки оборудования, его настройки и подготовки к спуску на воду.

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