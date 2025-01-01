В Перми выдано 132 разрешения на размещение газопроводов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые три месяца текущего года в Перми было оформлено 132 допуска на прокладку газовых магистралей. Указанные разрешения касаются как возведения новых газопроводов, так и работ по обновлению уже имеющихся систем. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Наибольшее количество разрешений выдано для Мотовилихинского, Орджоникидзевского и Свердловского районов города.

Заявления на получение разрешения на прокладку газопроводов в соответствующие органы подавали представители ПАО «Газпром», а также частные лица. Срок действия выданных разрешений составляет до одного года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в I квартале 2025 года в Перми были оформлены права собственности на 565 земельных участков, суммарная площадь которых составила 41 га.

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