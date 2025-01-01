В мэрии Перми зарегистрировали права на земельные участки площадью 41 га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В I квартале 2025 года в Перми были оформлены права собственности на 565 земельных участков, суммарная площадь которых составила 41 га. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений, подводя итоги работы по обнаружению участков без надлежащего оформления. Для сравнения: за тот же период прошлого года было зарегистрировано 563 участка.

Также с января по март 2025 года было выявлено и исключено из государственного кадастра 39 земельных наделов. После анализа часть этих территорий потенциально может быть вовлечена в коммерческий оборот.

В администрации Перми добавили, что в общей сложности, с момента запуска программы по выявлению владельцев ранее учтенных участков в Перми (с 2021 года), в Единый государственный реестр недвижимости были внесены сведения о 10,6 тыс. участков, занимающих площадь в 11,9 га. Это положительно отразилось на росте поступлений в бюджет города от земельного налога. Так, если в 2021 году сумма земельного налога составляла 1,9 млн руб., то к концу 2023 года она увеличилась до 10,2 млн руб.

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