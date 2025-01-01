Алина Наумова Стало известно, почему на шоссе Космонавтов в Перми трактор упал в яму ЧП произошло при строительстве дороги Поделиться Твитнуть

В понедельник, 28 апреля, в telegram-канале «ЧП Пермь» появилась информация о провалившемся в яму тракторе на ш. Космонавтов, в районе автобусной остановки «Ул. Мильчакова». В минтрансе Пермского края рассказали «Новому компаньону» подробности случившегося.

По информации ведомства, в ходе проведения дорожных работ по замене слабого грунта произошло проседание строительной техники. Причиной провала стали не только нестабильный грунт, но и неблагоприятные погодные условия в виде снега, мокрого снега и льда.





В министерстве добавили, что инцидент не повлиял на безопасность граждан и не привёл к задержке работ. Трактор будет извлечён из провала в ближайшее время, а участок дороги приведут в порядок.





Дорожные работы продолжаются в штатном режиме с соблюдением всех требований безопасности. Специалисты минтранса Пермского края находятся на связи с подрядчиком.





Напомним, что 28 апреля в Перми было объявлено штурмовое предупреждение из-за обильного снегопада и формирования снежного покрова. Порывы ветра достигали 18 м/с, а на дорогах образовалась гололедица.

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