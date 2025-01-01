В Прикамье объявлено штормовое предупреждение В регионе ожидается снегопад с сильным ветром Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 28 апреля, в отдельных районах Пермского края вероятны интенсивные осадки в виде мокрого снега и снега. Ожидается его налипание на провода и гололедица на дорогах. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

В ГУ МЧС по региону предупредили: ввиду возможного усиления ветра рекомендуется держаться подальше от деревьев, линий электропередачи и непрочных сооружений. Нельзя оставлять автомобили рядом с этими объектами.

Жителей попросили проявить бдительность и осмотрительность, а также передать информацию о неблагоприятных погодных условиях, мерах предосторожности и правилах пожарной безопасности своим близким и знакомым.

Вызвать экстренные службы можно по телефонам: «01» (со стационарного), «101» или «112» (с мобильного). Звонок бесплатный.

Ранее в ГИС-центре ПГНИУ сообщили, что 28 апреля на Среднем Урале и в Предуралье, включая Пермь, прогнозируется обильный снегопад и формирование снежного покрова. Особенно интенсивные снегопады ожидаются в районе Губахи, где прирост снежного покрова может превысить 20 см. Это будет самый сильный снегопад сезона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.