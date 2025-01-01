К 30 апреля в Прикамье могут вырасти 20-сантиметровые сугробы Особенно интенсивные снегопады ожидаются в районе Губахи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 27 апреля, Пермский край пересекает холодный фронт, который является частью циклона с эпицентром над Республикой Коми. Он двигается с северо-запада на юго-восток. Большая часть Европейской территории России уже находится под влиянием этого циклона, куда проник арктический воздух, а снегопады наблюдались даже в Черноземье. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В Пермском крае этот фронт принесёт умеренные дожди, преимущественно от 5 до 10 мм, с возможным увеличением до 15 мм на северо-востоке, а также ощутимое похолодание. Температура днём по краю составит в основном +5…+7˚, но на юго-востоке возможно повышение до +18˚ и грозы.

К вечеру на фронте над Южным Уралом образуется циклон, который начнёт движение на северо-восток, втягивая холодный воздух. В результате 28 апреля на Среднем Урале и в Предуралье, включая Пермь, прогнозируется обильный снегопад и формирование снежного покрова. Особенно интенсивные снегопады ожидаются в районе Губахи, где прирост снежного покрова может превысить 20 см. Это будет самый сильный снегопад сезона. Ситуация в Перми пока остается неопределённой.

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