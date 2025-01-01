В Прикамье прощание с погибшими под Добрянкой студентами состоится 30 апреля Их похоронят в Кизеле Поделиться Твитнуть

Владимир Шалимов

В среду, 30 апреля, состоятся похороны трёх молодых людей, которые разбились в массовой аварии на трассе Пермь—Березники в Добрянском округе. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на мать одного из погибших.

Церемония прощания состоится в 14:00 в Свято-Никольском храме Кизела.

«Они дружили все трое. С Александром, который был за рулём, мой сын давно общался. Поэтому и хоронить их решили всех вместе в один день, отпевать в одной церкви», — рассказала мама одного из погибших.

Как ранее писал «Новый компаньон», смертельное ДТП случилось 25 апреля, когда трое молодых людей ехали из Кизела в Добрянку на автомобиле Lada Granta. Около п. Чёлва в Добрянском округе их машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Range Rover. В итоге водитель и пассажиры отечественного авто скончались на месте, а двух человек из иномарки отвезли в больницу.

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