В Пермском крае три человека погибли в аварии под Добрянкой Автомобиль выехал на встречную полосу Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ДТП / ТГ-канал "Госавтоинспекция Прикамья"

Вечером 25 апреля произошло жёсткое ДТП в Добрянском муниципальном округе, в результате которого погибли сразу трое молодых людей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

По данным ведомства, авария случилась около 19:50 на автодороге Пермь—Березники, когда со стороны Березников в направлении Добрянки ехал автомобиль Lada Granta. За рулём был молодой человек 2006 г.р.

По предварительным данным, на 125 км трассы водитель выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Range Rover, которым управлял водитель 1984 г.р. В итоге водитель и два пассажира 2005 и 2007 г.р. отечественной легковушки погибли, а двух пассажиров иномарки отвезли в больницу.

Сейчас полиция проводит по факту ДТП проверку. В ГИБДД в очередной раз напоминают об элементарных правилах безопасности и призывают водителей не превышать скорость, не нарушать правила обгона, выезжая на полосу встречного движения там, где запрещён обгон.

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