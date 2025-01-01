Ограничения в пермском аэропорту продлили до 21:00 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ограничения в аэропорту Перми продлены до 21:00 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта Большое Савино в своих социальных сетях.

Напомним, ограничения были введены из-за непогоды. В течение всего дня в регионе идёт сильный снегопад. Из-за этого задерживаются рейсы как на вылет, так и на посадку. В частности, рейс из Перми в Сочи авиакомпании «Победа» должен был вылететь еще в 05:25, однако, по последним данным, был перенесен на 23:45.

Убирают улицы краевой столицы сейчас 98 единиц техники, а также 150 рабочих. Работы будут вестись и ночью.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.