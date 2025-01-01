Вылет самолёта из Перми в Сочи сдвигается ещё на два часа Рейс должен был отправиться ещё в 5:25 утра Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рейс ДР 366 авиакомпании «Победа» из Перми в Сочи снова переносится. Соответствующая информация следует из онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Вылет переносился несколько раз, последний — на 21:30. На этот раз значится время вылета — 23:45. Изначально самолёт должен был отправиться из пермского аэропорта в 05:25.

В транспортной прокуратуре отметили, что при задержке рейса на восемь часов и более в дневное время (или на шесть часов и более в ночное) пассажиры имеют право на размещение в гостинице и бесплатный трансфер до неё и обратно, обеспечиваемые авиакомпанией.

Авиаперевозчик также обязан предоставить услугу хранения багажа в камере хранения





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