Алёна Бронникова Перед праздниками в Перми на 39% выросли продажи товаров для отдыха на природе Большая часть россиян планирует провести выходные на свежем воздухе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Перед майскими праздниками пермяки стали чаще покупать товары для дачи и отдыха на природе. По информации «Авито», показатель по продажам на платформе вырос в апреле по сравнению с мартом на 39%.

Исследование показало, что товары для гриля и барбекю за месяц стали покупать чаще на 6%, по сравнению с апрелем 2024 года число продаж увеличилось на 16%. Продажи тентов за месяц увеличились в 3,5 раза, палаток — на 31%, спальников — на 27%, а походных рюкзаков — на 23%. Выросли и продажи теплиц — по сравнению с мартом, в апреле таких покупок было совершено в 2,5 раза больше.

По данным опроса, проведённого сервисом, провести майские праздники на свежем воздухе планируют 88% россиян. Треть из них планируют заняться дачными работами.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в преддверии праздников Пермское УФАС предостерегло ритейлеров от неоправданного повышения цен на мясные изделия. Торговым сетям рекомендовано отражать снижение оптовых цен поставщиками на мясо в розничных ценах для покупателей.

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