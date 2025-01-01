Пермское УФАС предостерегло ритейлеров от повышения цен на мясные продукты Предупреждение выпущено в преддверии майских праздников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В преддверии майских праздников Пермское УФАС проинформировало ритейлеров о недопустимости неоправданного увеличения стоимости мясных изделий. Необходимые уведомления были разосланы ключевым торговым сетям и отраслевым организациям.

Особое внимание продавцов обращается на цены на говядину, свинину, мясо ягненка, курятину и другие продукты питания, востребованные населением в праздничные дни.

Ведомство предупреждает о необходимости строгого соблюдения антимонопольных норм. В случае выявления признаков недобросовестной деятельности, будут приняты соответствующие меры.

Также торговым сетям рекомендовано отражать снижение оптовых цен поставщиками на вышеуказанные продукты в розничных ценах для покупателей.

В пресс-службе Пермского УФАС добавили, что ведомство непрерывно отслеживает динамику цен на продукты и высоко оценивает социально ориентированное поведение торговых сетей, добровольно ограничивающих торговую наценку, в том числе, на мясную продукцию.

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