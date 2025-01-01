На трассах Прикамья из-за снегопадов ввели ограничения для грузовиков Они будут действовать до полуночи Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Ввиду неблагоприятных метеорологических явлений (снег, мокрый снег, сильный ветер), и для обеспечения безопасности на дорогах, в Пермском крае вводится временное ограничение на проезд грузовых автомобилей. Данная мера будет действовать до полуночи 29 апреля, о чём проинформировали в региональной Госавтоинспекции.

В частности, ограничения введены на ряде участков трасс, включая: Кострома — Шарья — Киров — Пермь (подъезд к Ижевску, участок км 000+000 — км 086+546), Кострома — Шарья — Киров — Пермь (участок км 894+688 — км 1107+656), Кострома — Шарья — Киров — Пермь (подъезд к поселку Ачит, М-12 «Восток», участок км 009+154 — км 160+378).

ГИБДД призывает водителей строго соблюдать установленный скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в 13 округах Пермского края, Пермь уже находится в зоне ливневых осадков. В городе фиксируются 10-балльные автомобильные пробки, аэропорт Большое Савино закрыт.

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