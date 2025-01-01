Штормовое предупреждение объявлено в 13 округах Пермского края Пермь уже находится в зоне ливневых осадков Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Пермским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды

Согласно информации, предоставленной Пермским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в южных и восточных районах края объявлено штормовое предупреждение. В Губахинском, Гремячинском, Горнозаводском, Лысьвенском, Чусовском, Берёзовском, Кишерстком, Суксунском, Кунгурском, Октябрьском, Ординском, Уинском, Чернушинском округах с 28 апреля по утро 29 апреля прогнозируется обильный снегопад, достигающий 20 мм осадков за 12 часов и более.

Ожидается также интенсивное налипание мокрого снега и гололёдные явления. Автомобилистам следует учитывать, что видимость на дорогах во время осадков может снизиться до 500 м и менее. Кроме того, на проезжей части возможна гололедица, порывы ветра могут достигать 18 м/с.

В настоящее время и Пермь находится в зоне ливневых осадков. Сильный снегопад начался в краевой столице с утра 28 апреля. Как рассказал в своём телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин, техника уже вышла на уборку и обработку дорог, прометание тротуаров. Мэр призвал пермяков быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а по возможности ограничить поездки на личном транспорте. Он добавил, что снегопады могут продлиться несколько дней.

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