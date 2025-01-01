На борьбу с последствиями сильного снегопада в Перми брошена уборочная техника Городские власти призвали пермяков ограничить поездки на личном транспорте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевой столице с утра 28 апреля начался сильный снегопад. Согласно прогнозу, выпадение осадков продолжился несколько дней и составит от 20 до 35 мм. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Об этом рассказал в своём телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.

По его словам, техника уже вышла на уборку и обработку дорог, прометание тротуаров.

Мэр призвал пермяков быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а по возможности ограничить поездки на личном транспорте.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали 28 апреля в отдельных районах Пермского края интенсивные осадки в виде мокрого снега и снега. Ожидается его налипание на провода и гололедица на дорогах.

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