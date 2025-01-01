Из-за сильного снегопада в Перми закрыли аэропорт Несколько самолётов ушли на запасные аэродромы Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Как сообщили в пресс-службе Большого Савино, работа аэропорта Перми временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Снегопад существенно ухудшил видимость в районе аэродрома. Ограничение на полёты действует предварительно до 14:00 по местному времени.

Отмечается, что рейс №575, следовавший из Казани, был перенаправлен в аэропорт Ижевска. Рейсы №205 из Сургута и №1200 из Москвы перенаправлены в Екатеринбург. Прибытие в Пермь данных рейсов отложено ориентировочно до 15:00.

Отложен вылет самолёта до Нового Уренгоя и обратных рейсов в Сургут и Москву. Ранее сообщалось, что вылет рейса до Сочи отложен на 6 часов.

Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов на онлайн-табло, размещённом на официальном сайте аэропорта, или уточнять по тел. +7 (342) 299-17-71.

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