Пермский «Амкар» не сумел на своём поле обыграть команду из Оренбурга Счёт в матче не был открыт Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В воскресенье, 27 апреля, в домашнем матче чемпионата второй лиги дивизиона Б пермский «Амкар» не сумел обыграть ФК «Оренбург-2». Игра завершилась со счётом 0:0. На 86 минуте гостей спасла перекладина.

Напомним, до этого пермские футболисты одержали две уверенные победы. В стартовом матче сезона 13 апреля они разгромили барнаульское «Динамо» со счётом 6:1. А затем, через неделю, выиграли в гостях у ФК «Челябинск-2». Хозяева поля уступили пермякам «всухую» — 0:3.

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