«Амкар Пермь» одержал уверенную победу на выезде «Челябинск-2» уступил пермякам «всухую» Поделиться Твитнуть

Скриншот трансляции матча в группе "LEON — Вторая Лига | Дивизион Б" ВКонтакте

Пермский «Амкар» встретился во втором матче сезона-2025/26 с ФК «Челябинск-2» на выезде в воскресенье, 20 апреля. Хозяева поля уступили победу гостям «всухую» — 0:3.

Уже на первых минутах матча «красно-чёрные» заработали пенальти, которое успешно реализовал Артём Котик. Несколько опасных моментов у ворот соперника не привели, однако, к увеличению счёта в первом тайме.

Почти сразу после перерыва пермякам удалось забить второй гол. Навес в штрафную Евгения Тюкалова — и Джамал Дибиргаджиев увеличил разрыв. Третий мяч в ворота челябинцев на 83-й минуте отправил пермский новичок Матвей Кожин, этот гол стал для него дебютным в составе «Амкара».

По итогам двух игр «Амкар» оказался в числе лидеров четвёртой группы Дивизиона Б. Как и «Оренбург-2» и «Волна Ковернино» (Нижний Новгород), пермяки набрали шесть очков. Следующий матч состоится 27 апреля в Перми с «Оренбургом».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.