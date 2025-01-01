Пермские футболисты из «Амкара» обыграли «Динамо» в домашнем матче Красно-чёрные победили со счётом 6:1 Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар"

На состоявшемся 13 апреля стартовом матче сезона «Амкар-Пермь» сумел разгромить барнаульское «Динамо» со счётом 6:1. Красно-чёрные стремительно атаковали и уже к седьмой минуте игры забили два гола.

В пермской команде отличились Никита Голдобин и Артём Котик. Также по одному голу забили Данила Зуев и Джамал Дибиргаджев.

Фото: ФК "Амкар"

Поддержать команду на стадионе пришли 2358 болельщиков.

«Соскучились по болельщикам и атмосфере домашней игры. Много получилось сегодня. Хорошая игра с точки зрения накала была. Наверное сегодня всё сложилось. Ребята молодцы, всех с победой!» — прокомментировал итоги матча главный тренер команды Андрей Блажко.

Фото: ФК "Амкар"

Следующий матч красно-чёрные проведут 20 апреля в Челябинске. Пермские футболисты сыграют на стадионе «Центральный» с ФК «Челябинск-2».

Напомним, ранее стало известно, что капитаном пермского ФК «Амкар» в сезоне-2025 станет Сослан Таказов, а вице-капитанами будут Евгений Тюкалов и Денис Чушьялов.

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