Капитаном пермского «Амкара» в новом сезоне станет Сослан Таказов Евгений Тюкалов перешёл на позицию вице-капитана Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Капитаном пермского ФК «Амкар» в сезоне-2025 станет Сослан Таказов. Вице-капитанами будут Евгений Тюкалов и Денис Чушьялов. Об этом сообщили в пресс-службе пермского клуба.

Сослан Таказов родился 28 февраля 1993 года в Северной Осетии, является защитником «Амкара». Профессиональную карьеру начал в 2011 году в «Алании». В феврале 2014 года пополнил ряды «Амкара».Сезон 2015/16 провёл в аренде в «Тюмени». В феврале 2017 года был арендован «Волгарём». В феврале 2018 года перешёл в «Луч». В июне того же года подписал контракт с «Балтикой». В январе 2019 года пополнил ряды «Армавира». Летом того же года перешёл в «Тамбов». В 2021 году подписал контракт с «Кубанью». В "Амкар" вернулся в 2025 году.

Евгений Тюкалов родился 7 августа 1992 года в Перми, является нападающим в ФК «Амкар». С 2008 года выступал за молодёжную команду пермского «Амкара». В 2011 году Рашид Рахимов стал привлекать нападающего к тренировкам с основным составом. Первый гол в премьер-лиге забил 6 ноября 2011 года в матче с нальчикским «Спартаком». В июле 2015 года на правах свободного агента перешёл в португальскую команду «Униан Лейрия». Весной 2016 года выступал за эстонский «Инфонет», по итогам сезона команда стала чемпионом страны. Вторую половину 2016 года провёл в болгарской команде высшего дивизиона «Славия» (София) — три игры. Весной 2017 года играл за московский «Арарат» в первенстве III дивизиона. Сезон 2017/18 провёл в «КАМАЗе». Летом 2018 года перешёл в пермскую «Звезду», через три года перебрался в «Амкар», где был назначен капитаном команды.

Денис Чушьялов родился 26 августа 1992 года в Ижевске, полузащитник. Спортсмен играл в Первой и Второй лиге за «Камаз», «Зенит-Ижевск», «Звезду» и «Иртыш». Дважды побеждал во Второй лиге в составе «Камаза». В позапрошлом сезоне отыграл за ФК «Иртыш». Пополнил состав ФК «Амкар Пермь» летом 2024 года.

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