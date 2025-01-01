В Перми пользователя соцсетей оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ За комментарий ВКонтакте он должен заплатить 30 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Индустриального районного суда Перми

Индустриальный районный суд Перми назначил пермяку наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как уточнили в судебном органе, мужчина опубликовал на странице сообщества «ЧП Пермь Пермский край [16+]» ВКонтакте «комментарии с текстом, направленным на дискредитацию, умышленный подрыв авторитета и доверия Вооружённых Сил Российской Федерации, которые используются за пределами территории России».

Суд посчитал, что эти действия «направлены на создание негативной оценки действий ВС РФ при проведении спецоперации", квалифицировав поступок пермяка по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце мая прошлого года Ильинский районный суд оштрафовал 65-летнюю пенсионерку, признав её виновной в дискредитации российской армии. На своей личной странице ВКонтакте в октябре и ноябре 2022 года он разместила публикации, «направленные на формирование негативного отношения к СВО». Её оштрафовали на 30 тыс. руб.

Ранее, в апреле того же года, в Октябрьском округе суд привлёк к ответственности плотника, который оставил негативный комментарий на личной странице ВКонтакте о действиях российской армии в рамках СВО. Мужчину оштрафовали на 40 тыс. руб.

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