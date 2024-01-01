Алёна Бронникова Пенсионерку из Прикамья обязали выплатить штраф за дискредитацию армии России Публикации с критикой в соцсетях она разместила в 2022 году Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В конце мая Ильинский районный суд Пермского края признал местную 65-летнюю жительницу виновной в дискредитации использования Вооружённых сил России в целях защиты интересов страны. Как сообщает пресс-служба суда, женщину оштрафовали на 30 тыс. руб.

Судом установлено, что пенсионерка на своей личной странице ВКонтакте в октябре и ноябре 2022 года разместила публикации, направленные на формирование негативного отношения к СВО. Посты находятся в свободном доступе.

«Содержание постов, размещённых в открытом доступе в социальной сети, направлено на подрыв доверия к ВС РФ, на формирование негативного отношения к специальной военной операции, проводимой ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, на дискредитацию их использования в указанных целях», — пояснили в суде.

При этом отмечается, что подобное правонарушение стало повторным. Женщину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначили наказание в виде штрафа. Постановление в законную силу не вступило.

В ведомстве напомнили, что, в соответствии с ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии в целях защиты интересов страны и её граждан, влекут наложение административного штрафа: для физлиц — 30-50 тыс. руб., для должностных лиц — 100-200 тыс. руб., для юрлиц — 300-500 тыс. руб.

В апреле стало известно, что в Октябрьском округе Пермского края суд привлёк к ответственности плотника, который оставил негативный комментарий на личной странице ВКонтакте о действиях российской армии в рамках СВО. Мужчину оштрафовали на 40 тыс. руб.

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