За дискредитацию Вооружённых сил РФ в Прикамье оштрафован плотник Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Октябрьском округе Прикамья постановлением районного суда от 22 апреля к ответственности привлечён местный житель В.А., который оставил негативный комментарий на личной странице ВКонтакте о действиях российской армии в рамках специальной военной операции. Мужчину оштрафовали на 40 тыс. руб. Как выяснил «Рифей», осуждённый работает плотником, а его личность была установлена, несмотря на то, что он использовал женский псевдоним.

Проведённая психолого-лингвистическая экспертиза выявила в высказывании мужчины убеждения в негативном характере целей использования Вооружённых сил РФ, то есть дискредитации.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

В настоящее время постановление Октябрьского суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в отношении главного бухгалтера одного из ООО Перми за высказывания в соцсети составили протокол об административном правонарушении. В суде пояснили, что на личной странице ВКонтакте она высказала негативную оценку действий Вооружённых сил РФ. Женщина заявила, что её страницу в соцсетях взломали.

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